Pogba avvicina il rientro in campo: “Loading”

Pogba: tanta voglia di tornare a giocare

Chiaro che Pogba ha tanta voglia di tornare a giocare, di riesordire in campionato con la maglia della Juve agli ordini di Allegri. Il francese in queste settimane è sempre stato allo Stadium a sostenere i bianconeri, ma è chiaro che vorrebbe aiutarli direttamente dal campo. Prendersi il suo posto da titolare in mezzo al campo, sia in campionato sia in Champions League.