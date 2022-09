Juve, Allegri: "È un'occasione persa, serviva più lucidità"

Allegri: "Un'occasione persa"

"La squadra ha fatto una buona partita. È stata un’occasione persa, dovevamo essere più lucidi. Alla fine avevamo McKennie di là che è un’incursore, dovevamo sfruttarlo di più con cross dalla sinistra. In quelle situazioni potevamo essere più pericolosi. Dobbiamo migliorare sicuramente, va vista come un’occasione persa".

Allegri: "Con il cambio modulo siamo cresciuti"

"L’avevamo preparata per essere aggressivi, poi loro sono stati molti bravi - ha continuato Allegri -. Su queste situazioni era difficile andarli bene quindi abbiamo dovuto rallentare. Nel secondo tempo giocando con 4 centrocampisti Kostic ha aiutato molto".

Juve, Allegri: "Sarà più difficile con la Salernitana"

"La difficoltà è quando non hai la palla - ha spiegato Allegri -. Nel primo tempo ci siamo un po’ addormentati, poi McKennie ha dato gamba e forza. Ci deve essere il rammarico di non aver fatto risultato. Domenica abbiamo una partita differente, sarà più difficile con la Salernitana che con il Psg. Paredes? I giocatori di un certo livello sono bravi, ma si vede come stoppano la palla, cosa pensando quando giocano. Lui è di un livello alto. C’è rammarico, poi dopo abbiamo giocatori con caratteristiche tecniche e fisiche non disponibili".