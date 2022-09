Bremer con il Brasile: “Spero di conquistarmi un posto per i Mondiali”

Le buone prestazioni prima con il Torino e poi con la Juve hanno proiettato Gleison Bremer nei radar del commissario tecnico del Brasile Tite, che ha deciso così di concedere al giocatore la prima chance convocandolo per le partite contro Ghana e Tunisia. E il difensore non può nascondere la sua emozione per questa esperienza, con un sogno nel cuore.

Bremer: “Nel Brasile c'è gente forte” Bremer parla a ruota libera: “Sono molto felice per l’opportunità che ho di stare con la Seleçao, più che un peso è il sogno di ogni atleta, sin da bambino. Sono qui per conquistarmi un posto per il Mondiale in Qatar: mancano 50 giorni, cerco di farmi spazio, darò il massimo per mostrare al ct Tite che sono all’altezza e posso andare alla Coppa”.