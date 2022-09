Juve in campo: si comincia a preparare la gara con il Bologna

Una Juve più che dimezzata – sono 14 i giocatori via per le varie convocazioni in nazionale – ha ripreso ad allenarsi, ma non alla Continassa, bensì al Training Center di Vinovo in vista della ripresa del campionato – il 2 ottobre alle 20.45 – quando riceveranno all'Allianz Stadium la visita del Bologna di Thiago Motta. L'allenamento si è svolto nel pomeriggio.

Juve: allenamento congiunto con la Next Gen La squadra di Allegri ha lavorato a Vinovo perché ha svolto un allenamento congiunto con i giovani della Next Gen di Massimo Brambilla, focalizzato in particolare sulla parte atletica. Domani ci sarà, ancora a Vinovo, un altro allenamento in mattinata. Gli infortunati sono rimasti alla Continassa per continuare nel recupero. Parliamo di una lunga lista formata da Pogba, Locatelli, Chiesa, Rabiot, Alex Sandro, Kaio Jorge e Aké.