Fagioli felice: “Restare alla Juve la scelta migliore”

La Juve non va, la stagione è iniziata male, eppure c'è un uomo felice in bianconero. È Nicolò Fagioli, tornato in estate dal prestito alla Cremonese e fino all'ultimo in ballottaggio con Rovella per andare di nuovo lontano da Torino. Alla fine, il giovane centrocampista della Nazionale Under 21 è rimasto e benedice quella scelta.