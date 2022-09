Sabatini sicuro: "La Juve non ha abdicato, mai darla per spacciata"

Un punto di distacco a giornata accumulato alla prima sosta del campionato e appena due vittorie. Questi i numeri della crisi della Juventus, protagonista della peggior partenza in sette stagioni di era Allegri e in apparenza già fuori dalla lotta per lo scudetto, oltre che in seria difficoltà nella corsa verso gli ottavi di Champions League dopo aver perso le prime due partite della fase a gironi contro Psg e Benfica.

Sabatini: "La Juve non muore mai" Guai, però, a sottovalutare la capacità dei bianconeri di riemergere, il carattere e l’orgoglio scritti nel dna del club. Questo, almeno, è il pensiero di Walter Sabatini, che ha fornito il proprio punto di vista sul difficile momento vissuto dalla Juve in un intervento alla trasmissione di DAZN ‘Kickoff’. L’esperto direttore sportivo con un passato, tra le altre, nel Palermo, nella Roma e nella Salernitana, ha citato proprio alcune esperienze personali di testa a testa per lo scudetto vissuti con i bianconeri, capaci di rimonte inattese: “Non parlatemi della Juve... – ha esordito Sabatini – Mi hanno grattato certi scudetti incredibili e non lo dico con malizia… Quando ero alla Roma mi è capitato anche di stare sopra di 7-8 punti rispetto alla Juve e alla fine ho perso. Ritengo che possa ancora rientrare nel giro scudetto in particolare quando avranno recuperato Chiesa e Pogba, che però non so quando torneranno”.