Allegri: "Pensavamo di esserne usciti, invece ci siamo ricascati"

La Juventus fallisce il tris, cadendo dopo i successi sul Bologna in campionato e il Maccabi Haifa in Champions League. Il ko in casa del Milan è netto e pesante trattandosi di uno scontro diretto, ma soprattutto inquadra le difficoltà dei bianconeri sul piano tecnico nell'affrontare rivali di alta classifica.

La Juve sbaglia troppo contro il Milan, Allegri non ci sta Intervistato da DAZN al termine della gara di San Siro Max Allegri si presenta scuro in volto, puntando l'attenzione sui tanti errori commessi dalla propria squadra dopo un buon avvio: "Continuiamo ad andare sull’altalena, facciamo buone partite e buoni risultati, poi ricadiamo. Sapevamo che due partite non potevano risolvere i problemi, ma questo era uno scontro diretto importante. Non abbiamo giocato male, ma ci è mancata cattiveria ed abbiamo fatto tanti, troppi errori tecnici. Oggi abbiamo fatto bene nei primi 20 minuti, poi abbiamo iniziato a sbagliare tanto. Dobbiamo capire che se giochamo in avanti rischiamo meno di subire dei contropiede, dobbiamo smettere di giocare all’indietro. Anche oggi a un certo punto abbiamo iniziato a giocare palloni all’indietro, non esiste come non esiste di sbagliare tanto, anche i passaggi più facili. Peccato perché a parte i pali di Leao e i gol non abbiamo concesso altre occasioni".