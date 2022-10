“Tobias Del Piero sta per firmare con il Real Madrid”

“Del Piero era in tribuna a Getafe”

Alessandro Del Piero ieri sera era in tribuna a seguire proprio Getafe-Real Madrid, con gli ospiti che hanno vinto per 1-0. Una presenza non casuale, ma legata proprio al prossimo trasferimento in maglia bianca da parte del figlio. Secondo Cadena Ser, “la firma è vicinissima”. Prima di vestire la maglia del Getafe, Tobias Del Piero si era formato nella Academy Juve di Los Angeles.