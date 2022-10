Tardelli, duro attacco ai dirigenti della Juve: "Non si fidano più di Allegri"

A margine del premio Scopigno, Marco Tardelli ha analizzato la stagione fin qui di basso livello della Juve . E ha attaccato pesantemente la società e i dirigenti per il silenzio assordante che regna ormai da troppo tempo. L'ex calciatore bianconero è convinto che sia venuta a mancare la fiducia in Massimiliano Allegri da parte di Arrivabene e gli altri.

Tardelli: “Però Allegri non rischia l'esonero”

Marco Tardelli così si è espresso oggi: “Ci sono dei momenti e la Juve, in questo, sta andando male. Soprattutto, c'è un silenzio della società che non mi piace. Non sono sereni, non è sereno l'allenatore. Credo non ci sia più la fiducia della società nei confronti di Allegri". Il tecnico però non rischierebbe l'esonero: “No, lui è un po' più protetto, diciamo”.