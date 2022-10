Torino-Juve: da Bremer a Piola, la lunga lista degli ex

Pjaca, Mandragora e Zaza: Toro e Juve nel destino

Vediamo dunque gli ex, partendo dai più recenti, ossia Marko Pjaca, Rolando Mandragora e Simone Zaza. Il primo è stato alla Juve dal 2016 al 2018 e dal 2019 a gennaio del 2020. Nella stagione 2021-2022 è arrivato al Torino in prestito dai bianconeri, segnando 3 gol in 26 presenze. Mandragora è rimasto un anno in bianconero, nel 2016-2017, nel 2021-2022 anche lui è arrivato in prestito al Torino, con uno score di 3 gol in 38 presenze. Zaza è ricordati tifosi della Juve per la rete del sorpasso segnata all'88' contro il Napoli: stagione 2015-2016. Dal 2018 al 2022 granata, con 20 gol in 103 partite disputate.