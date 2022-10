Bremer e quel coro anti Juve sotto la curva del Torino: i social accendono il derby

I social non dimenticano e infiammano il derby della Mole a poche ore dall'ingresso in campo della squadre. Cinque mesi fa, infatti, Gleison Bremer mise piede per l'ultima volta all'Olimpico Grande Torino da giocatore granata. Non scese in campo, ma alla fine andò sotto la curva a salutare i tifosi, ben sapendo che quella sarebbe stata l'ultima occasione. All'epoca si pensava che sarebbe finito all'Inter, non certo alla Juve.