Chi è Iling Junior, l'inglese della Juve che ama l'Italia

Nella bella vittoria della Juve contro l'Empoli per 4-0, c'è stato anche il tempo per vedere il debutto di Iling junior in Serie A. Al termine del match, ai microfoni di Juventus Tv, l'ala inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Sono contentissimo, un momento speciale per me, la famiglia, le persone con cui mi alleno tutti i giorni. Il calcio della Serie A è diverso da quello della C, ci sono tante cose da capire e da imparare. La dedica per l’esordio? Alla mia fidanzata".