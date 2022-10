Ribery si ritira, Vlahovic gli scrive: “Grazie di tutto, mio imperatore”

Franck Ribery ha detto basta con il calcio giocato. E sono arrivati i messaggi degli ex compagni. Uno di questi, alla Fiorentina, è stato l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic, che ha voluto scrivere una Storia su Instagram per il francese che ha vestito, per ultima, la maglia della Salernitana. Una Storia che trasuda di ringraziamenti e di ammirazione per l'ex Bayern Monaco.

Vlahovic: “Uno e un solo FR7” L'attaccante serbo della Juve ha scelto le parole da dedicare al suo ex compagno, celebrato anche con un collage di foto che lo ritraggono con le varie maglie indossate nella gloriosa carriera e con alcuni trofei conquistati: “Grazie di tutto, mio imperatore! Buona fortuna, uno e un solo FR7”. Tanto per identificare Ribery con il numero di maglia e per fare pure un po' il verso a Cr7.