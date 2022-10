"Pogba ha pensato al ritiro", la scioccante rivelazione dell'amico di Paul

Nuovi, inquietanti retroscena sulle vicende private di Paul Pogba , intento in questo periodo a ritrovare la forma per ricominciare, finalmente, la sua esperienza da centrocampista "top player" del centrocampo della Juventus . Gli ultimi fanno riferimento alla vicenda del rapimento-lampo dello scorso marzo a Parigi (nel periodo degli impegni con la nazionale francese), per il cui riscatto erano stati chiesti 13 milioni di euro.

"Pogba mi confidò di volersi ritirare dal calcio"

In Francia, Le Journal du Dimanche riporta le rivelazioni di Boubacar Camara, amico d'infanzia di Pogba: "Sotto la custodia della Polizia, ho raggiunto Paul in hotel poche ore dopo il rapimento. L'ho trovato seduto sul letto che piangeva. Diceva: 'Come vuoi che gli dia quella cifra? Non voglio più giocare a calcio'. Gli ho detto di calmarsi, poi ha chiamato non so chi. Aveva paura per i figli e per la propria famiglia".