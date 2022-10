Ryanair sfotte la Juve: il meme con Allegri è virale sui social

"Fallimento? No, ci sono anche queste serate, ci sono anche le sconfitte". Nel post partita, Massimiliano Allegri ha provato a minimizzare la clamorosa sconfitta della Juventus in Champions League contro il Benfica. "Siamo dispiaciuti e arrabbiati ma l'eliminazione non è oggi - ha spiegato - ma nelle gare precedenti". Nonostante le sue parole, i tifosi bianconeri e non solo si sono scatenati sui social con sfottò e ironie più o meno amareggiate. Tra l'hashtag #AllegriOut diventato in breve tempo virale e i meme più divertenti, gli utenti non hanno perdonato lo storico ko della Juve, eliminata dalla Champions ai gironi. Anche Ryanair ha voluto dire la sua con un meme che ha in breve fatto il giro del web.