Juve, una Signora vecchia dentro

La sconfinata giovinezza di Nicolò Fagioli, che segna uno dei gol più belli visti nella landa del campionato italiano, allontana ma non risolve il problema dell’inarrestabile vecchiaia della Juventus. E lo diciamo malgrado i molti giovanotti mandati in campo, da Miretti a Soulè, da Gatti (il meno giovane tra i giovani) a Iling Jr (suo il pallone passato a Fagioli). Questa è una squadra vecchia per come si pone, per come si muove, per come interpreta il calcio. Un esempio: le quattro ammonizioni nei 28 minuti iniziali, tutte ineccepibili, raccontano di una frenesia inusitata, sentimento che è proprio degli anziani. Ma la caratteristica saliente è la mancanza di continuità, nei risultati in generale e nelle prestazioni in particolare. La Juventus procede a strappi, tra furori improvvisi, buone giocate, faciloneria, momenti di grande applicazione, dimenticanze, euforie. Ecco, evitiamola l’euforia, prendendo i fatti positivi senza spingerci troppo in là: è la terza vittoria consecutiva in campionato, senza subire gol (non accadeva dal 2021) ed è la settima volta, in questo anno sociale, con la porta immacolata. Particolari importanti, ma non decisivi. Infatti questa striscia non può che essere solo un inizio, non un punto di arrivo.