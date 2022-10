Iling-Junior ko, il report Juve: le condizioni dopo il trauma alla caviglia

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per la Juve. L'inglese Iling Junior, infatti, è stato sottoposto a esami presso il JMedical questa mattina. Sono state escluse fratture, ma le radiografie hanno confermato il trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra, riportato ieri nella trasferta di Lecce. Per il suo completo recupero ci vorranno circa 20 giorni: lo rivedremo dunque a gennaio, dopo la pausa per il Mondiale.

Allenamento Juve: scarico per chi ha giocato a Lecce La Juve ha davanti una settimana determinante. In Champions League, contro il Psg, dovrà provare a conquistarsi l'accesso alla prossima Europa League; poi ci sarà la partita con l'Inter che potrebbe voler dire per la squadra di Allegri sorpasso nei confronti dei nerazzurri, che al momento sono due punti avanti in classifica.