Pogba, il comunicato ufficiale della Juve sulle sue reali condizioni fisiche

TORINO - Sembra ancora lontano il ritorno in campo per Paul Pogba , già reduce da tre mesi di stop per la lesione al menisco laterale del ginocchio destro rimediata il 23 luglio scorso e la successiva operazione di settembre. Nelle ultime ore sono rimbalzate indiscrezioni sulle condizioni del centrocampista francese, sulle quali la Juventus ha voluto fare chiarezza con un comunicato ufficiale.

Il comunicato della Juve, addio Mondiale

"Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo", si legge nella nota della Juve. In ballo c'è anche il Mondiale che inizia il 20 novembre (la Francia esordirà il 22 contro l'Australia). Rafaela Pimenta, agente di Pogba, ha fatto sapere che il giocatore non farà in tempo a recuperare per la kermesse iridata: "Avrà ancora bisogno di riabilitazione dopo l'operazione. Per questo motivo Paul non potrà prendere parte ai Mondiali in Qatar".