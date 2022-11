Juve-Psg: anche Kean è out per un problema fisico, c'è Chiesa

Piove sul bagnato in casa Juve. Per la partita di questa sera contro il Psg, Massimiliano Allegri deve fare a meno di un altro giocatore, ossia Moise Kean. Lo ha comunicato la stessa società bianconero sul sito ufficiale: “Moise Kean non farà parte dei convocati odierni, in quanto durante l’allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice, esito di un precedente infortunio del retto femorale”.