Il primo allenatore di Barrenechea: “Che emozione l'esordio con la Juve”

Il primo allenatore è come il primo amore. Ti conosce forse meglio di chiunque altro. Così è nel caso di Enzo Barrenechea , ragazzo della Next Gen della Juve che ha esordito con la prima squadra in Champions League contro il Psg . Di lui quindi può parlare a ragion veduta Emiliano Aquino , il suo tecnico al Newell's Old Boys .

Intervistato da La Casa di C, così Aquino ha raccontato il Barrenechea degli esordi: “Di carattere era un ragazzo molto silenzioso, quasi timido, ma molto ordinato nella sua vita personale e molto ben voluto dai compagni. In campo si rifletteva la sua personalità. Il suo talento si vedeva già da bambino. Sinceramente non so se avesse un idolo ma parlava spesso di Messi. Ha sempre giocato da centrocampista, o mezzala oppure centrocampista centrale. Il Newell’s cerca sempre centrocampisti con piedi buoni, buona tecnica e lui corrispondeva a quel profilo. Aveva anche un’altezza considerevole e questo faceva sperare in una buona crescita”.

Aquino: “Soddisfatti di aver contribuito all'esordio di Barrenechea”

Tutti davanti alla tv per vedere il suo esordio in prima squadra? Non proprio: “Era stata una gioia enorme già sapere che era convocato. Io non ho visto tutta la partita ma solo gli ultimi minuti e ho beccato proprio il momento in cui ha esordito. E’ stato qualcosa di fantastico per noi, ne ho parlato un po’ con i suoi ex compagni che hanno visto la partita. Per noi che abbiamo contribuito alla sua crescita è una bella soddisfazione avergli dato gli strumenti per arrivare sin lì. E pensare che qualche anno fa avevo detto che era un mix tra Nzonzi e Pogba e adesso è in squadra con lui…".