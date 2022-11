Juventus, Allegri: "Non è stata una bella partita, merito ai ragazzi"

La Juventus ha vinto cinque match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra febbraio e luglio 2020 (sette in quel caso). L’ultima volta invece in cui i bianconeri avevano registrato almeno cinque ‘clean sheet’ consecutivi in Serie A risaliva al dicembre 2018 (sei nell’occasione).

Allegri onesto: "Non una bella partita, ma serviva vincere"

La Juventus non ha espresso una grande prova dal punto di vista tecnico. Tuttavia, il quinto successo consecutivo e il quinto cleen sheet erano obiettivi troppo importanti:

"Certamente non è stata una bellissima gara dal punto di vista tecnico, tuttavia siamo consapevoli che giocando loro a tutto campo serviva capirla e interpretarla. Merito ai ragazzi, in certe situazioni si poteva fare meglio ma è un segno fondamentale per la squadra. Arrivavamo da un momento pesante e con giocatori fuori, fortunatamente i cambi ci hanno aiutato. Non ho nulla da dire ai ragazzi, se non complimentarmi".

Alla prossima partita, la Juventus affronterà la Lazio, con un occhio sempre al Napoli al momento a +10 in classifica:

"Napoli? Stanno facendo cose clamorose e vincono ogni partita, tuttavia è anche vero che nel calcio non puoi né vincere né perdere sempre . Stiamo crescendo a livello mentale, oggi è un discreto risultato, ora domenica ci resta l'ultima gara, contro una squadra importante. C'è da essere ottimisti, serenità e pazienza".

Allegri sui singoli: "Di Maria e Paredes? Col Mondiale qualcosa sul campo lasci"

Leggermente opaca la prova dei due argentini schierati nel secondo tempo, Leandro Paredes e Angel Di Maria:

"A livello tecnico hanno giocato bene. Angel ha gestito il pallone... Poi è ovvio, ci sarà Mondiale tra pochi giorni e qualcosa inconsciamente lasci sul campo. Non è voluto, ma è così".

Infine, un commento anche sul rosso diretto ad Alex Sandro, rimediato per una trattenuta da ultimo uomo su Kevin Lasagna:

"Su quell'azione doveva far fallo Paredes in uscita, dopo i difensori accorciare su Henry. Poi Alex Sandro per fortuna ha fatto come un gol, fermando Henry: non gli va fatta la multa ma dato un premio".

Allegri sul 3-5-2: "Bisogna trovare soluzioni ai problemi"

La Juventus ha ritrovato solidità in difesa grazie al cambio di modulo, passando dal 4-4-2 al 3-5-2. Con tanti che dopo la sosta ritorneranno a pieno regime, Pogba e Chiesa su tutti, sarà però complicato rimanere con questa impostazione:

"Le soluzioni vanno trovate nel momento dei problemi. E i giocatori non sono macchine, che riprendono subito e li metti in moto. Pogba è fermo da mesi, Chiesa idem. Poi abbiamo cinque giocatori che, se non la finale, giocheranno almeno la semifinale del Mondiale. Ora c'è da prepararsi al meglio contro un'ottima Lazio".