Atp Finals: Allegri si gode Tsitsipas-Djokovic

Allegri è andato in 'pausa' con una striscia aperta di sei vittorie consecutive, senza subire neanche un gol. Una rincorsa che ha portato la Juve a scalare posizioni, fino al terzo posto, sempre a -10 punti dal Napoli capolista e a due punti dal Milan che è secondo in classifica.

Il campionato, che si è fermato per i Mondiali in Qatar, riprenderà il 4 gennaio e in quell'occasione la Juve sarà attesa dalla trasferta di Cremona con la Cremonese. I bianconeri puntano a recuperare qualche punto dagli azzurri di Spalletti visto che il Napoli è impegnato quel giorno in trasferta contro l'Inter.