Pogba, parla la madre: "Paul si sta riprendendo psicologicamente"

Pogba, parla la madre: "Si sta riprendendo ora"

"Paul sta iniziando a riprendersi psicologicamente, poco a poco - ha detto Yeo Moriba durante la trasmissione Sept à Huit -. Questa vicenda lo tormentava. Non ci ha detto subito che era stato ricattato, nemmeno i suoi fratelli lo sapevano". Uno dei fratelli, Mathias, sarebbe però implicato nella vicenda che ha visto vittima il campione del mondo 2018: "Mathias è stato manipolato e minacciato. Sono molto preoccupata, ha agito sotto minaccia: lo conosco e posso giurarlo. Gli ho detto che non avrebbe dovuto fare i video, ma sentivo che era sotto l’influenza di qualcuno. Non conosce il banditismo, è gentile, per me entrambi i miei figli sono delle vittime".