Galliani: “Caso Juve? Non bisogna demonizzare”

Mentre continuano giornalmente a venire pubblicate le intercettazioni, un po' come ai tempi di Calciopoli , c'è chi chiede di fermare “la caccia alle streghe” contro Agnelli & C . . E' l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani , che ha parlato prima e dopo l'assemblea di oggi dell'indagine che riguarda la Juve e i suoi ex membri del Consiglio d'Amministrazione.

Galliani: “Juve? Ci sono gli organi preposti”

Galliani, prima di entrare in aula per l'assemblea della Lega di Serie A, ha detto: “Assemblea particolare? Sono sempre particolari. Caso Juve? A me non piace commentare fatti che non conosco, comunque non va bene questa tendenza a demonizzare”.