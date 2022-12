Tebas, nuovo attacco alla Juve e ad Agnelli: "Come può essere un leader"

Javier Tebas torna a polemizzare contro Andrea Agnelli. Dopo le dichiarazioni rilasciate a seguito delle dimissioni dell'intero cda bianconero, il presidente della Liga, tuona nuovamente contro la società juventina. "La Liga parla di sostenibilità finanziaria dal 2020, ma non ho mai sentito nessuno dei promotori della Superlega, dal Real alla Juventus, parlare di questa cosa in nessuna delle riunioni Uefa, né ad alta e né a bassa voce. Non ci possono dare lezioni di sostenibilità i leader della Superlega, almeno due di questi tre club. La Juventus soprattutto con le notizie di questa settimana".