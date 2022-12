Quando Ronaldo piantò la Juve "dimenticando" i 19,9 milioni che ora vorrebbe

Ronaldo, sempre Ronaldo, fortissimamente Ronaldo. Anche quando non gioca, in Qatar come a Torino, il fuoriclasse portoghese è sempre al centro della scena. Sebbene, sul fronte dell'inchiesta Prisma, presumibilmente ne farebbe volentieri a meno. Il fatto è che, il 27 agosto 2021, quando, insalutato ospite, lasciò precipitosamente la Juve per tornare a Manchester, non si curò dei 19,9 milioni di euro che la società avrebbe dovuto versargli, in base alla seconda manovra stipendi, al centro delle indagini dei giudici torinesi. Si tratta degli emolumenti il cui pagamento era stato differito nel quadro delle misure adottate dalla società per fronteggiare l'emergenza Covid. Secondo l'ipotesi degli investigatori, a Ronaldo il versamento della somma sarebbe stato garantito dalla fatidica scrittura privata che dovrebbe o potrebbe essere in possesso del calciatore.