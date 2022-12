Bernardeschi: “Credo nella rimonta scudetto della Juve”

La Juve può rientrare nel giro scudetto pur essendo a 10 punti dal Napoli che sta dominando il campionato di Serie A? Per Federico Bernardeschi, ex calciatore bianconero e ora in Canada con Toronto, la risposta è sì. E il credere nella clamorosa rimonta in buona parte dipende dal considerare Max Allegri il migliore tra gli allenatori.

Bernardeschi: “Max Allegri è il top dei tecnici” Bernardeschi spiega perché la Juve può riprendere il lanciatissimo Napoli che prima della pausa ha tenuto costantemente il piede sull'acceleratore fino ad andarsene in fuga: “Corretto credere nello scudetto, che tifosi saremmo se non ci credessimo?”. Sì, ma non è solo la fiducia cieca di chi ha una squadra nel cuore.