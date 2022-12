Juve, che gaffe sul mito Charles! "Storia inglese", ma era gallese

TORINO - Errore dell'account Twitter della Juventus, che oggi ha voluto celebrare l'anniversario della nascita di John Charles, venuto al mondo il 27 dicembre 1931 a Swansea e ricordato come prolifico e possente bomber bianconero dal 1957 al 1962 (105 gol in 182 gare ufficiali sotto la Mole). "Storia inglese e juventina, John Charles Born On This Day nel 1931" si è letto per qualche minuto sul profilo social della Juve. Charles, scomparso nel 2004, era però indubbiamente gallese tanto che ha giocato 38 partite segnando 15 gol nella nazionale del Galles. Accortisi dell'errore, i social media manager della Vecchia Signora hanno cancellato il tweet, rimasto soltanto nel profilo in lingua inglese della Juve, con il più generico aggettivo "britannico" che include sia inglesi che gallesi: "One of Britain’s best, John Charles", è il tweet ancora on line sull'account @juventusfcen. Charles, conosciuto come "il gigante buono", ha militato anche nella Roma nella stagione 1962-63, quando però ormai non era più il formidabile campione visto a Torino.