Juve, che miglioramento! La classifica a confronto con l'anno scorso

La Juventus vince anche con la Cremonese e prosegue nella sua striscia di vittorie consecutive. Sette successi di fila senza incassare neanche un gol : un rendimento che ha portato dunque i bianconeri al terzo posto in classifica con 34 punti, a -2 dal Milan secondo. Dopo un inizio traballante, Massimiliano Allegri ha trovato la quadra giusta facendo crescere il gruppo in prestazioni e risultati. Una stagione fa, dopo 16 giornate di campionato disputate, la situazione era ben diversa.

Juve, +7 rispetto a un anno fa

I bianconeri, con lo stesso numero di partite giocate adesso, nella stagione 2021/2022 avevano ottenuto 27 punti, dunque 7 in meno rispetto a quelli racimolati oggi. Un miglioramento che ha portato dunque la Juventus ad occupare un piazzamento in classifica decisamente migliore rispetto a un anno fa. Anche il Napoli ha fatto meglio dello scorso campionato dopo 16 giornate, con un +5 che l'ha portata a 41 punti. Solo una squadra ha avuto un incremento di punti maggiore rispetto alla squadra di Allegri: si tratta degli altri bianconeri, quelli dell'Udinese, che dopo 16 giornate nella scorsa stagione avevano ottenuto ben 9 punti in meno. Stessa crescita per la Salernita, con 17 punti e un + 9 rispetto al campionato 2021/22. Meglio anche le romane, entrambe oggi a 30 punti: sia Lazio che Roma hanno ottenuto un +5 rispetto a un anno fa. Peggio, invece, le milanesi: il Milan ha 2 punti in meno , l'Inter è invece a -4.