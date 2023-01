Juve letale nei secondi tempi: nessuno ha fatto meglio in serie A

C'è una costante che vede la Juventus primeggiare in questa prima parte del campionato di serie A ed è quella relativa al rendimento nei secondi tempi. I bianconeri, infatti, sono al comando di questa speciale classifica a quota trentotto punti; una statistica che può celare vari significati: il fatto che la compagine di Allegri non subisca gol da ben otto partite, le permette di beneficare di una solidità difensiva rilevante, utile a vincere le partite anche di "corto muso". Le reti arrivano spesso nella seconda parte dell'incontro (18 sui 26 totali), come avvenuto contro l'Udinese. Eccellere nella ripresa, inoltre, segnala anche una buona condizione atletica e mentale.