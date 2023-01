Juventus, ecco chi potrebbe raggiungere Ronaldo all'Al Nassr

Il futuro di Juan Cuadrado potrebbe essere in Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. A rilanciare l'indiscrezione è il quotidiano online colombiano Marco Claro secondo cui l'addio a parametro zero di Cuadrado, per raggiungere il suo ex compagno di squadra, sarebbe più di una semplice eventualità nel momento in cui non dovesse essere raggiunta un'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza.