Il ricordo di Ronaldo sull'esperienza alla Juve: "Per me un viaggio diverso..."

"La Juve è stata un viaggio diverso"

Ronaldo ha anche approfondito l'esperienza alla Juventus in seguito al suo passaggio dal Real Madrid. Una parentesi che l'ha visto protagonista in Italia per tre stagioni, vincendo uno scudetto, due coppe italiane due supercoppe: "Per me la Juve è stata un viaggio diverso della mia vita. Ho firmato a 33 anni, aprendo un nuovo capitolo dopo essere stato nove anni al Real Madrid".