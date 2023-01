Juve, le scelte di Allegri: Chiesa jolly, torna Bremer

Gira che ti rigira, il dubbio di Max Allegri è lo stesso ormai da qualche giorno. È dall’immediato post-Udinese che dalle parti della Continassa si ragiona sull’utilizzo di Federico Chiesa: continuare a sfruttarlo come arma tattica per spaccare la partita a gara in corso o lanciarlo finalmente titolare dopo un anno e quattro giorni dall’ultima volta? A tale proposito è rimasto possibilista lo stesso tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia. Ma alla fine, le prove generali hanno visto la Juve prendere le misure con un assetto del tutto simile a quello che sabato scorso ha battuto l’Udinese: quindi con Weston McKennie a tutta fascia sulla destra, con il rilancio dal primo minuto dei soli Gleison Bremer e Nicolò Fagioli.

Notte di pensieri C'è ancora spazio per una notte di pensieri, spesso ha portato il consiglio ad Allegri di stravolgere tutto o cambiare almeno qualcosina, ma i recenti equilibri ritrovati - e le otto vittorie di fila che gli hanno fatto risalire la classifica - dovrebbero portare al Maradona una Juve con il maggior numero possibile di certezze. E pure di alternative da poter utilizzare nel secondo tempo, con l'obiettivo di partire con calma e chiudere forte o fortissimo. In campo Ecco quindi la formazione provata e riprovata nell’allenamento di rifinitura. In porta Wojciech Szczesny, chiamato anche a prolungare la striscia di inviolabilità (condivisa con Mattia Perin) che in campionato prosegue da 756 minuti: basta un tempo per trasformarla nella quarta più lunga della storia in serie A. Davanti al polacco fiducia totale al trio di brasiliani composto da capitan Danilo, Bremer e Alex Sandro. Sulle fasce c’è quindi Mckennie favorito sulla destra e Kostic a sinistra, con Fagioli in vantaggio sui vari Paredes e Miretti per completare la mediana al fianco di Locatelli e Rabiot. Davanti poi via libera al genio di Di Maria per ispirare l’ex con il dente avvelenato Milik.