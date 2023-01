Il messaggio di Lapo Elkann prima di Napoli-Juve: "Segnate gol, gol, gol". Poi aggiunge un dettaglio

Lapo Elkann e il messaggio in vista di Napoli-Juve

Un incoraggiamento a squadra e mister, poco prima di quello che potrebbe essere il match della svolta per la stagione bianconera e che potrebbe anche riaprire le sorti del campionato: "Napoli-Juve è una partita estremamente importante. Gli azzurri hanno fatto un inizio di stagione meraviglioso, la Juve sta facendo un secondo inizio di stagione molto agguerrito. Mi auguro che i giocatori in campo ed il mister portino a casa la vittoria, perché noi juventini vogliamo essere in lotta per lo Scudetto, non demordiamo mai. Vogliamo vincerlo, vincerlo sul campo e questo dipende da tutti voi giocatori. Dunque date il massimo, fate il massimo e soprattutto segnate gol, gol, gol. Portate a casa la vittoria perché è fondamentale per la vittoria dello Scudetto".

Dunque chiarissimo il messaggio di incoraggiamento di Lapo Elkann, che prova a dare la carica a squadra e ambiente a poche ore da una partita importantissima per le sorti del campionato.