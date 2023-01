"Zidane allenerà in Italia: ecco dove": la clamorosa indiscrezione del suo ex compagno

Emergono nuove indiscrezioni legate al futuro di Zidane, recentemente al centro di polemiche con Le Graet. L'ex Real Madrid è in procinto di cominciare una nuova avventura da allenatore. Sull'argomento è intervenuto Lionel Charbonnier, amico e vecchio compagna di squadra di Zizou in nazionale: "Non andrà in Inghilterra - ha rivelato Charbonnier - ma in Italia, dove ha un legame speciale con la Juve. Andrà alla Juve o si siederà sulla panchina di una nazionale. I brasiliani sarebbero molto felici di avere un allenatore come lui, che vuole lasciare il segno nel calcio. Infatti, i brasiliani pensano che Zidane sia più brasiliano che francese. In Inghilterra invece non lo vedo, perché non parla inglese".