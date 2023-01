Juventus, Chiesa è tornato: gol ed emozionante gesto per un piccolo tifoso

La Juventus lo ha atteso a lungo e anche i tifosi bianconeri. Federico Chiesa è tornato, prima in campo e poi a essere decisivo realizzando il gol del 2-1 al Monza . Suo il sigillo sulla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia in cui ci sarà la Lazio sulla strada per la semifinale . Chiesa festeggiato la sua serata da incorniciare all' Allianz Stadium rendendola indimenticabile per un piccolo tifoso .

Chiesa e lo spogliarello per i tifosi della Juventus

A bersaglio dopo 378 giorni, in cui ha dovuto rimettersi in sesto per via della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, Chiesa al termine del match contro i brianzoli è corso verso gli spalti dove si sono immediatamente assiepati i sostenitori della Juve. Tra questi c'era un bambino che con ampi cenni ha richiamato l'attenzione del suo beniamino, porgendogli un pennarello con cui autografare proprio la sua maglia.

Chiesa ha così spiazzato il fan dando inizio a uno spogliarello. Giù la zip ha sorpreso il suo ammiratore regalandogli la parte superiore della sua tuta e ha proseguito sfilandosi e donando i pantaloncini a un altro tifoso. Il ritorno negli spogliatoi? Con indosso solo la maglia termica e il boxer. Un momento celebrato dalla Juventus attraverso un video su Instagram. "Grazie per tutto l'amore" ha scritto la Juve abbinando al reel la famosissima "Do you remember" di Phil Collins. E a quanto pare i tifosi non si erano affatti dimenticati di Federico Chiesa.