La rabona di Di Maria e quel gesto diretto a Izzo: interviene la Juve

La rabona di Di Maria in Juventus-Monza divide tifosi, staff tecnico e addetti ai lavori. Per chi non avesse visto il match all'Allianz Stadium, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e terminato 2-1 per i bianconeri, ecco la ricostruzione: al 90' El Fideo salta secco Izzo con un gran dribbling e anziché calciare a rete prova uno dei più famosi e meno frequenti gesti tecnici che si possono ammirare su un campo di calcio. Cragno blocca a terra. Apriti cielo.

Via all'analisi del gesto. Che va avanti senza soluzione di continuità da quel momento e continua da ore. Nel giorno successivo alla partita ha preso posizione anche la Juventus attraverso Twitter. Postati due scatti che sintetizzano il momento in cui Di Maria incrocia i piedi per esguire la rabona e un messaggio: "Il calcio è divertimento" accompagnato dalle emoji della bandiera dell'Argentina e da uno "smile" con stelle brillanti al posto degli occhi.