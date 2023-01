L'anno zero della Juve

Il 2023 è l'anno juventino in cui ricorre il centenario della proprietà agnelliana. La durissima sentenza della Corte d'Appello Federale l'ha trasformato in un anno zero. i 15 punti di penalizzazione sono una pesantissima mazzata per il club bianconero e per la nuova dirigenza, insediatasi soltanto il 18 gennaio. E la richiesta di estendere le sanzioni a Uefa e Fifa apre un altro, preoccupante scenario sul futuro nelle coppe: a Nyon già ipotizzano una possibile esclusione della Juve dalle competizioni continentali, in attesa di conoscere le motivazioni del verdetto odierno e di vedere come andrà a finire davanti al Collegio di Garanzia che, tuttavia, non avrà facoltà di ridurre la penalizzazione di 15 punti, ma di confermarla o di cancellarla.