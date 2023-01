Juve, oggi le motivazioni della stangata

È il giorno dei perché e delle spiegazioni, quelle che persino il governo aspetta per decidere - parola dei ministri Giorgetti e Abodi - che direzione prendere sul tema plusvalenze, prevedendo magari un intervento normativo. La Corte d'Appello federale , presieduta da Mario Luigi Torsello, pubblicherà oggi le motivazioni della "sentenza monstre" di venerdì 20 gennaio, che ha inflitto il pesante -15 in classifica alla Juventus .

Motivazioni

Nel documento ci saranno le risposte a diverse domande. La prima: perché è stato accolto il ricorso per revocazione dopo i proscioglimenti di aprile e maggio? La seconda: su quali basi è arrivata la stangata? E poi, perché è stata colpita solo la Juve? Ecco qualche risposta. Innanzitutto, il ricorso della procura Figc è stato accolto poiché vari elementi di novità sono forniti, secondo la Corte, dall'inchiesta "Prisma" della Procura di Torino (in Primavera non erano a disposizione). Secondo quanto filtra, a proposito di norme, il "cuore" della motivazione sarà la violazione dell'art. 4.1 del codice di giustizia sportiva (lo stesso contestato dalla procura nel primo filone), cioè quello che impone «lealtà, correttezza e probità». Più che la certezza di una iper-valutazione dei calciatori, la Corte è convinta di aver trovato le prove di un «modus operandi», coordinato dai «dirigenti apicali» della Juve, volto ad alterare i bilanci. Le altre facevano plusvalenze, ma solo la Juve avrebbe creato un «sistema» per eludere le norme. La Juve ha già pronto il ricorso al Collegio di Garanzia; mentre continua a chiedere che venga messa agli atti la "nota 10940", che secondo la difesa dimostrerebbe un vizio procedurale. La Vecchia Signora tornerà in tribunale per la "manovra stipendi", abbinata alle "plusvalenze opache" e ai rapporti con gli agenti. Chiné sta preparando il nuovo deferimento (arriverà a inizio marzo) ed è pronto a chiedere un'altra stangata.