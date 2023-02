Juve, la carica di Iaquinta: "Ecco come bisogna reagire alla penalizzazione"

Juve, il messaggio di Iaquinta

L'ex attaccante bianconero, dopo la brutta prestazione contro il Monza, si augura di rivedere una Juventus cattiva e vogliosa come quella scesa in campo contro l'Atalanta. Iaquinta ha infatti scritto: "Oggi si torna a giocare e serve amore, cuore e voglia di combattere per la maglia gloriosa della Juventus. Non esistono penalizzazioni, esiste solo la voglia di dimostrare che nonostante tutto noi siamo più forti di tutto. Forza ragazzi". Un messaggio che i giocatori dovranno mettere in pratica per non far sfumare uno dei pochi obiettivi stagionali rimasti. In caso di vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia, la Juventus affronterà l'Inter in semifinale ad aprile.