Weah, "sgarro" al Milan: indossa la tuta della Juve!

Un post di Weah ha scatenato i tifosi di Juventus e Milan . L'ex attaccante rossonero, attuale presidente della Liberia, ha pubblicato un post elettorale su Instagram dove si mostra con la tuta del club bianconero . Un gesto che non ha lasciato indifferenti i sostenitori del Milan, squadra nella quale Weah ha militato dal 1995 al 2000 . C'è da dire che il Pallone d'Oro del 1995 non ha mai nascosto la sua fede juventina, cominciata sin da bambino grazie a Platini .

Le reazioni dei milanisti

Non sono mancati i commenti da parte dei tifosi rossoneri al post pubblicato da Weah, a partire da "con la tuta della Juve addosso non ti si può vedere", fino a "sei impazzito?". Presente anche una reazione equilibrata "Weah non l'ha mai nascosto, lo disse anche da giocatore del Milan. Lui è sempre stato un grande tifoso juventino. Io da milanista l'ho sempre amato e la sua sincerità unita all'impegno che ha sempre messo non mi ha mai reso questa cosa fastidiosa".