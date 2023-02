Juve, che stoccata di Tardelli a Pogba! Ecco cosa ha detto

Non è un buon momento per la carriera di Pogba. Il centrocampista francese è ancora fuori dai giochi per infortunio, un'assenza pesante per la Juventus che non l'ha mai utilizzato nel corso della stagione. L'ambiente ha cominciato a spazientirsi dopo che Allegri ha annunciato in conferenza stampa l'indisponibilità di Pogba. Ci sono state anche delle polemiche social, con il centrocampista che ha condiviso dei post in cui si è mostrato in vacanza a sciare, per poi rispondere con dei video in cui mostra i suoi allenamenti.