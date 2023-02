Allegri si sfoga sul corto muso e parla del nipote: "Nonno, basta 1-0 con la Juve"

TORINO - "Non sono nervoso". Così ha risposto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Juve a chi gli chiedeva i motivi del duro sfogo a cui si è lasciato andare il tecnico bianconero in diretta tv dopo il pari casalingo contro il Nantes nell'andata del playoff di Europa League .

La battuta sul nipote

A far venire il 'muso lungo' all'allenatore livornese era stato l'ennesimo riferimento alla sua filosofia del 'corto muso'. "Accetto le critiche, che si dica che sono scarso e che la mia squadra fa schifo, ma i numeri non sono opinabili. Quando parlavo di 'corto muso' mi riferivo al fatto che per vincere il campionato basta avere un punto in più, non parlavo delle singole partite", ha ribadito Allegri che poi ha chiosato scherzando: "Domani vorrei vincere 3-0: ieri sono andato da mio nipote (è appena diventato nonno, ndr) e aveva un foglio con scritto 'nonno, mi raccomando no 1-0' (ha detto sorridendo, ndr). Ha capito subito, è molto sveglio".