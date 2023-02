Juve, Bonucci pensa già da allenatore: "Questo sarebbe il mio sogno..."

Juve, Bonucci svela il suo sogno

Il capitano bianconero ha raccontato le sensazioni vissute nel periodo in cui è stato costretto a rimanere fuori per infortunio: "Sto pensando già al traguardo delle 500 presenze, devo tenere duro questi ultimi tre mesi di stagione. Rientrare a La Spezia, anche solo per un minuto, è stato importante dopo tanti mesi lontano dal campo". Bonucci ha poi parlato del suo più grande sogno, da raggiungere anche con un ruolo diverso rispetto a quello di giocatore: "Il mio obiettivo più grande era quello di diventare campione d’Italia con la Juve e campione d’Europa. Non mi è riuscito con il club, ma con la Nazionale all’Europeo. Ogni giorno scendo in campo per migliorare e ho ancora un anno e mezzo. Se non riesco a vincere una Champions con la Juve, vorrei farlo da allenatore".