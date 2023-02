Uefa, Marchetti sul caso Juve: "Aspettiamo la documentazione". E sulla Superlega...

Ha parlato del caso Juventus il vice segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti . Attraverso Gr Parlamento, il dirigente si è soffermato sugli ultimi sviluppi legati al club bianconero: "L’Uefa deve comportarsi nel rispetto dei regolamenti, ci sono ancora attività di indagine in corso . Aspettiamo di vedere la documentazione su tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti Uefa”.

"Superlega? Un avvicinamento non dipende dalla Uefa"

Non è mancata una considerazione legata alla Superlega, di cui la Juventus è promotrice insieme a Barcellona e Real Madrid: “Sta a loro decidere cosa vogliono fare, sono tre società fondamentali per il calcio europeo. Ma un tentativo di avvicinamento non dipende dalla Uefa”.