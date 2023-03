Espulsioni più veloci in Serie A: Kean è terzo dopo il rosso in 40 secondi a Roma

Nel post-partita di Roma-Juve 1-0 Massimiliano Allegri non ha usato giri di parole per commentare l'espulsione rimediata da Moise Kean a 40 secondi dal momento in cui l'allenatore toscano lo ha mandato in campo: "Ha sbagliato, punto. Ha chiesto scusa ma ha messo in difficoltà la squadra". Un calcione ai danni di Gianluca Mancini, Juve in dieci e terzo posto su un podio decisamente poco gratificante.