Juve, Milik scalpita: il messaggio sul ritorno in campo

Juve, Milik fa sperare i tifosi

Tramite il suo profilo Instagram, il numero 14 bianconero ha scritto: "Non vedo l'ora di tornare in campo...presto". Un chiaro segnale di come l'infortunio sia ormai quasi del tutto superato. Allegri spera di poterlo riavere a disposizione già per il derby d'Italia di domenica contro l'Inter. In alternativa sarà pronto dopo la sosta per la gara del primo aprile con l'Hellas Verona. Un recupero che potrebbe essere fondamentale per l'ultima parte di stagione in cui la Juventus si giocherà le semifinali di Coppa Italia ed eventualmente i quarti di Europa League. Milik è infatti stato tra i migliori fin qui, con 8 gol e 1 assist messi a referto in 23 presenze.