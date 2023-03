Juve, Chiesa in dubbio per il Friburgo: le ultime

Si avvicina l'importante confronto tra Friburgo e Juventus , in programma giovedì alle 18:45. I bianconeri partono dal vantaggio di una rete maturato all'andata, ma devono fare i conti con delle possibili defezioni per infortunio, tra cui quella di Pogba.

Juve, c'è il dubbio Chiesa

Tra queste c'è il dubbio relativo a Chiesa che sarà attentamente valutato giornalmente, con le riserve che saranno sciolte tra domani e giovedì mattina. Si esclude, comunque, un suo impiego dal primo minuto. Rientrerà Di Maria, mentre Bonucci potrebbe saltare l'incontro dopo il problema rimediato con la Sampdoria. In difesa mancherà anche Alex Sandro, mentre Bremer non è al massimo della condizione per un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, ma stringerà i denti e sarà a disposizione. Non da escludere la presenza di De Sciglio nel terzetto arretrato. Milik, invece, potrebbe rientrare contro l'Inter.