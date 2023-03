Chiesa e il gesto misterioso ai tifosi della Juve dopo il gol al Friburgo: la frase che chiarisce tutto

Un'esultanza particolare dopo un gol cercato a tutti i costi. Chiesa è tornato e ha fatto felici i tifosi bianconeri in Germania. E' stato tra i protagonisti della vittoria contro il Friburgo insieme a Vlahovic, l'altro marcatore del match vinto dai bianconeri per 2-0. La Juventus vola ai quarti di Europa League ma a tenere banco è stata proprio l'esultanza dell'attaccante italiano che ai microfoni di Sky Sport ha voluto chiarire: "Devo chiedere scusa, scusa alla società e ai tifosi perché non sono al massimo e mi dispiace quando non ci sono, io vorrei sempre dare il massimo. Io voglio giocare e fare felice i tifosi". Un pensiero che sicuramente i tifosi della Juve avranno apprezzato.