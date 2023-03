Pagelle Juve: Szczesny super, Rabiot inventa

JUVENTUS

Allegri (all.) 7

Se la prende con il creato intero nel secondo tempo quando la Juve passeggia e palleggia in superiorità numerica. Comunque è dove doveva essere, ai quarti.

Szczesny 7

Prende tutto nel primo e nel secondo tempo, anche i falli che spezzano la pressione del Friburgo.

Gatti 7

Non sarà da Serie A, ma di sicuro è da Europa League. Almeno ieri sera. Alla grande anche in libera uscita e gran parte del vantaggio è merito suo.

Bremer 6

Sempre attivo in fase difensiva. Stavolta però soffre l’esuberanza fisica degli attaccanti tedeschi.

Danilo 6

Non combina guai, è abile nelle coperture. Qualche sbavatura mette i brividi.

Cuadrado 6

Sintesi juventina: primo tempo di ottimo livello, secondo sonnolento.

De Sciglio (40’ st) sv

Fagioli 6

Soffre più di altri la presenza ossessiva degli avversari e non è particolarmente incisivo negli affondi.

Locatelli 7

Concerto per piedi e saggezza. Intorno a lui c’è sempre un’oasi di quiete in mezzo al caos. Gestione della palla e verticalità, comincia a somigliare a qualcuno che comincia con la P.

Barrenechea (40’ st) sv

Rabiot 7,5

Di fatto spezza lui la partita, quando capisce di poter attraversare illeso il pressing degli avversari. L’assist per Chiesa è soltanto la guarnizione su una serata già notevole.

Kostic 6

Niente di particolare, anche se non rinuncia mai a cercare la profondità.

Iling-Junior (25’ st) 6

NBella mezza battaglia, mette il piede.

Vlahovic 7

A parte l’aver ritrovato il gol dopo un mese, è lui, è davvero qui. In affondo, di furbizia, di potenza. Sembra tornato in possesso del suo repertorio. Per questo è del tutto gratuito il nervosismo che lo tormenta e che si materializza nell’ammonizione.

Chiesa (25’ st) 7

Riesce a centrare la traversa e a segnare sugli unici due palloni ricevuti. Saluto militare.

Kean 6,5

Quando serve velocità, Allegri sa di poter contare su di lui. Scompagina da subito lo schieramento difensivo a uomo dei tedeschi, scambiandosi di posizione con Vlahovic.

Soulé (45’ st) sv